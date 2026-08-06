PVC метла с буфери, 34 cm

Метла за вътрешна употреба с основа от полипропилен, мек косъм от PVC и резба.

Метла за вътрешна употреба. Идеална за всякакъв вид замърсявания и повърхности.

Спецификации

Технически данни

Вид на замърсяването Свободна мръсотия
Работна ширина (см) 34
Материал PP / PVC
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,336
Тегло на опаковката (кг) 0,375
Дължина (мм) 340
Размери, с опаковката (мм) 340 x 80 x 110
Сфера на приложение
  • Под - сухо почистване
  • Метене