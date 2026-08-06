PVC метла с буфери, 34 cm
Метла за вътрешна употреба с основа от полипропилен, мек косъм от PVC и резба.
Метла за вътрешна употреба. Идеална за всякакъв вид замърсявания и повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Вид на замърсяването
|Свободна мръсотия
|Работна ширина (см)
|34
|Материал
|PP / PVC
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,336
|Тегло на опаковката (кг)
|0,375
|Дължина (мм)
|340
|Размери, с опаковката (мм)
|340 x 80 x 110
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Под - сухо почистване
- Метене