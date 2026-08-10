B-Fly перо за вода с дръжка, зелено, 32cm

Перо за вода B-Fly с алуминиева дръжка.

Система с лопатка и перо за вода за събиране на всякакъв вид отпадъци – както твърди, така и течни. Идеална за места, където се работи с течности, като барове, ресторанти, столове и болници.

Спецификации

Технически данни

Цвят сив / зелен
Материал Алуминий / PP / гума
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,23
Тегло на опаковката (кг) 0,23
Размери (Д × Ш × В) (мм) 320 x 970
Размери, с опаковката (мм) 320 x 135 x 970
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Метене