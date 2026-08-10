B-Fly перо за вода с дръжка, зелено, 32cm
Перо за вода B-Fly с алуминиева дръжка.
Система с лопатка и перо за вода за събиране на всякакъв вид отпадъци – както твърди, така и течни. Идеална за места, където се работи с течности, като барове, ресторанти, столове и болници.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|сив / зелен
|Материал
|Алуминий / PP / гума
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,23
|Тегло на опаковката (кг)
|0,23
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|320 x 970
|Размери, с опаковката (мм)
|320 x 135 x 970
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Метене