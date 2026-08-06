Памучен моп за прах за V-образна рамка, 100 cm

Памучен моп за прах за V-образна рамка с джобове и копчета, памучна основа.

V-образна система за мокро почистване на големи площи. Идеална за големи обекти като спортни зали, летища и физкултурни салони.

Спецификации

Технически данни

Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 100
Материал 100% памук
Текстилен материал Немикрофибърен
Температура на пране (°C) макс. 60
Вид на замърсяването Свободна мръсотия
Количество (двойка) 1
Тегло на продукта (кг) 0,9
Тегло на опаковката (кг) 1,026
Размери (Д х Ш ) (мм) 1000 x 130
Размери, с опаковката (мм) 1000 x 130 x 20
Памучен моп за прах за V-образна рамка, 100 cm
Сфера на приложение
  • Под - сухо почистване