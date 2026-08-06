Памучен моп за прах за V-образна рамка, 100 cm
Памучен моп за прах за V-образна рамка с джобове и копчета, памучна основа.
V-образна система за мокро почистване на големи площи. Идеална за големи обекти като спортни зали, летища и физкултурни салони.
Спецификации
Технически данни
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|100
|Материал
|100% памук
|Текстилен материал
|Немикрофибърен
|Температура на пране (°C)
|макс. 60
|Вид на замърсяването
|Свободна мръсотия
|Количество (двойка)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,9
|Тегло на опаковката (кг)
|1,026
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|1000 x 130
|Размери, с опаковката (мм)
|1000 x 130 x 20
Сфера на приложение
- Под - сухо почистване