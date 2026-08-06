Екологични антистатични кърпи за прах, жълти, 28x62 cm, 100 броя

Кърпи от вискоза, импрегнирани с нетоксично минерално масло, опаковани.

Система за почистване на прах с марли или антистатични кърпи. Идеална за високопроизводително професионално почистване.

Спецификации

Технически данни

Вид на замърсяването Свободна мръсотия
Употреба на текстила Текстил за еднократна употреба
Работна ширина (см) 62
Материал 100% вискоза
Количество (бр.) 800
Тегло на продукта (кг) 0,007
Тегло на опаковката (кг) 0,775
Размери (Д х Ш ) (мм) 280 x 620
Размери, с опаковката (мм) 280 x 620 x 0,1
Сфера на приложение
  • Повърхност - сухо почистване
  • Под - сухо почистване