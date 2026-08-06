Екологични антистатични кърпи за прах, жълти, 28x62 cm, 100 броя
Кърпи от вискоза, импрегнирани с нетоксично минерално масло, опаковани.
Система за почистване на прах с марли или антистатични кърпи. Идеална за високопроизводително професионално почистване.
Спецификации
Технически данни
|Вид на замърсяването
|Свободна мръсотия
|Употреба на текстила
|Текстил за еднократна употреба
|Работна ширина (см)
|62
|Материал
|100% вискоза
|Количество (бр.)
|800
|Тегло на продукта (кг)
|0,007
|Тегло на опаковката (кг)
|0,775
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|280 x 620
|Размери, с опаковката (мм)
|280 x 620 x 0,1
Сфера на приложение
- Повърхност - сухо почистване
- Под - сухо почистване