Водоустойчива нетъкана кърпа (50 броя)

Импрегнира с масло кърпа за еднократна употреба neolinn ECO, за цялостно почистване на прах от всички гладки подови настилки. Много икономична благодарение на минималния разход на материал.

Кърпата за прахоулавяне neolinn ECO е специално разработена за индустриални потребители. Тази импрегнирана с масло кърпа за еднократна употреба притежава изключителен капацитет за задържане на прах и е изключително икономична благодарение на минималния разход на материал. Кърпите за прахоулавяне neolinn ECO са опаковани плоски в PE фолио за лесна употреба.

Спецификации

Технически данни

Програма STANDARD
Структура на пода Гладка и слабо структурирана
Вид на замърсяването Свободна мръсотия
Употреба на текстила Текстил за еднократна употреба
Работна ширина (см) 60
Материал 100% PET / Минерално масло / Флийс
Тип производство Нетъкан текстил с покритие
Кърпа за прах / моп Импрегнирани с масло
Количество (бр.) 50
Тегло на опаковката (кг) 0,15
Размери (Д х Ш ) (мм) 600 x 200
Размери, с опаковката (мм) 600 x 200 x 100
Сфера на приложение
  • Повърхност - сухо почистване
  • Под - сухо почистване