Кърпата за прахоулавяне neolinn ECO е специално разработена за индустриални потребители. Тази импрегнирана с масло кърпа за еднократна употреба притежава изключителен капацитет за задържане на прах и е изключително икономична благодарение на минималния разход на материал. Кърпите за прахоулавяне neolinn ECO са опаковани плоски в PE фолио за лесна употреба.