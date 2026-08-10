Водоустойчива нетъкана кърпа (50 броя)
Импрегнира с масло кърпа за еднократна употреба neolinn ECO, за цялостно почистване на прах от всички гладки подови настилки. Много икономична благодарение на минималния разход на материал.
Кърпата за прахоулавяне neolinn ECO е специално разработена за индустриални потребители. Тази импрегнирана с масло кърпа за еднократна употреба притежава изключителен капацитет за задържане на прах и е изключително икономична благодарение на минималния разход на материал. Кърпите за прахоулавяне neolinn ECO са опаковани плоски в PE фолио за лесна употреба.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|STANDARD
|Структура на пода
|Гладка и слабо структурирана
|Вид на замърсяването
|Свободна мръсотия
|Употреба на текстила
|Текстил за еднократна употреба
|Работна ширина (см)
|60
|Материал
|100% PET / Минерално масло / Флийс
|Тип производство
|Нетъкан текстил с покритие
|Кърпа за прах / моп
|Импрегнирани с масло
|Количество (бр.)
|50
|Тегло на опаковката (кг)
|0,15
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|600 x 200
|Размери, с опаковката (мм)
|600 x 200 x 100
Сфера на приложение
- Повърхност - сухо почистване
- Под - сухо почистване