Технически данни

Структура на пода Гладка и слабо структурирана Употреба на текстила Текстил за многократна употреба Работна ширина (см) 100 Материал Памук/PAN Тип производство Тъкана задна страна с тъкани бримки Температура на пране (°C) макс. 40 Препоръка за пране (°C) 40 Програми за пране¹⁾ прибл. 100 Вид на замърсяването Свободна мръсотия Количество (бр.) 1 Тегло на продукта (кг) 0,325 Тегло на опаковката (кг) 0,368 Размери (Д х Ш ) (мм) 1000 x 130 Размери, с опаковката (мм) 1000 x 130 x 10

¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.