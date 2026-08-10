Моп за прах с джобове, 100 cm

Среден акрилен моп за прах с джобове, памучна подложка.

Система за сухо почистване на подове с мопове за прах. Идеална за всякакъв вид замърсявания и повърхности.

Спецификации

Технически данни

Структура на пода Гладка и слабо структурирана
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 100
Материал Памук/PAN
Тип производство Тъкана задна страна с тъкани бримки
Температура на пране (°C) макс. 40
Препоръка за пране (°C) 40
Програми за пране¹⁾ прибл. 100
Вид на замърсяването Свободна мръсотия
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,325
Тегло на опаковката (кг) 0,368
Размери (Д х Ш ) (мм) 1000 x 130
Размери, с опаковката (мм) 1000 x 130 x 10

¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.

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Сфера на приложение
  • Под - сухо почистване