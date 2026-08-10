Моп за прах с джобове, 100 cm
Среден акрилен моп за прах с джобове, памучна подложка.
Система за сухо почистване на подове с мопове за прах. Идеална за всякакъв вид замърсявания и повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Структура на пода
|Гладка и слабо структурирана
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|100
|Материал
|Памук/PAN
|Тип производство
|Тъкана задна страна с тъкани бримки
|Температура на пране (°C)
|макс. 40
|Препоръка за пране (°C)
|40
|Програми за пране¹⁾
|прибл. 100
|Вид на замърсяването
|Свободна мръсотия
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,325
|Тегло на опаковката (кг)
|0,368
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|1000 x 130
|Размери, с опаковката (мм)
|1000 x 130 x 10
¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.
Сфера на приложение
- Под - сухо почистване