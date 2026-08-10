Акрилен моп за прах за Buffy

Акрилен моп за прахочистачка Buffy.

Моп за сгъваема прахочистачка за ръчно почистване на прах. Най-доброто решение за бързо и прецизно почистване на труднодостъпни повърхности с голяма височина, дълбочина или наклон.

Спецификации

Технически данни

Структура на повърхността Многоизмерен
Вид на замърсяването Свободна мръсотия
Материал Акрил
Температура на пране (°C) макс. 40
Препоръка за пране (°C) 40
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,09
Тегло на опаковката (кг) 0,106
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 x 80
Размери, с опаковката (мм) 400 x 80
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Повърхност - сухо почистване