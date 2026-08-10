Акрилен моп за прах за Buffy
Акрилен моп за прахочистачка Buffy.
Моп за сгъваема прахочистачка за ръчно почистване на прах. Най-доброто решение за бързо и прецизно почистване на труднодостъпни повърхности с голяма височина, дълбочина или наклон.
Спецификации
Технически данни
|Структура на повърхността
|Многоизмерен
|Вид на замърсяването
|Свободна мръсотия
|Материал
|Акрил
|Температура на пране (°C)
|макс. 40
|Препоръка за пране (°C)
|40
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,09
|Тегло на опаковката (кг)
|0,106
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 x 80
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 80
Сфера на приложение
- Повърхност - сухо почистване