BiLap въртяща се плоча за бърсане на прах
Инструмент за почистване на прах с въртяща се плоча с наклон до 270°, универсални щипки и ръкохватка със система Lampo с подвижна капачка.
Система с държач за ръчни кърпи за почистване на прах. Най-доброто решение за бързо и прецизно почистване на труднодостъпни повърхности по отношение на височина, дълбочина или наклон.
Спецификации
Технически данни
|Вид на замърсяването
|Свободна мръсотия
|Материал
|PP
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,32
|Тегло на опаковката (кг)
|0,371
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|540 x 110
|Размери, с опаковката (мм)
|540 x 110
Оборудване
- LAMPO връзка
Сфера на приложение
- Повърхност - мокро почистване
- Повърхност - сухо почистване