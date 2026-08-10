BiLap въртяща се плоча за бърсане на прах

Инструмент за почистване на прах с въртяща се плоча с наклон до 270°, универсални щипки и ръкохватка със система Lampo с подвижна капачка.

Система с държач за ръчни кърпи за почистване на прах. Най-доброто решение за бързо и прецизно почистване на труднодостъпни повърхности по отношение на височина, дълбочина или наклон.

Спецификации

Технически данни

Вид на замърсяването Свободна мръсотия
Материал PP
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,32
Тегло на опаковката (кг) 0,371
Размери (Д х Ш ) (мм) 540 x 110
Размери, с опаковката (мм) 540 x 110

Оборудване

  • LAMPO връзка
Сфера на приложение
  • Повърхност - мокро почистване
  • Повърхност - сухо почистване
Аксесоари