Комплект за почистване на прах, 60 cm
Гъвкав, лесен за огъване държач за почистване на прах, в комплект с 60 cm микрофибърна кърпа за почистване от Kärcher. Държачът улеснява отстраняването на прах от труднодостъпни места.
Благодарение на изключително гъвкавите материали, които могат да се огъват до 270°, преди всеки път да се върнат в първоначалната си форма, комплектът Duster Set 60 от Kärcher гарантира почистване на прах без усилия дори на труднодостъпни места. Комплектът съдържа гъвкав държач и висококачествена микрофибърна почистваща кърпа, която се фиксира на място чрез кука. Лампи, етажерки за книги, радиатори и шкафове могат да бъдат почистени от прах бързо и старателно – като същевременно се покрива по-голяма площ, отколкото е възможно с почистващи кърпички за същото време. При необходимост държачът може да се използва и със съответната телескопична дръжка, което разширява както обсега, така и потенциалните приложения на държача.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|ADVANCED
|Материал
|PP / Алуминий / PET
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Температура на сушене (°C)
|60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,38
|Тегло на опаковката (кг)
|0,437
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|60 x 55
|Размери, с опаковката (мм)
|60 x 55 x 15
Оборудване
- LAMPO връзка
Видео
Сфера на приложение
- Повърхност - сухо почистване