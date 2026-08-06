Комплект за почистване на прах, 60 cm

Гъвкав, лесен за огъване държач за почистване на прах, в комплект с 60 cm микрофибърна кърпа за почистване от Kärcher. Държачът улеснява отстраняването на прах от труднодостъпни места.

Благодарение на изключително гъвкавите материали, които могат да се огъват до 270°, преди всеки път да се върнат в първоначалната си форма, комплектът Duster Set 60 от Kärcher гарантира почистване на прах без усилия дори на труднодостъпни места. Комплектът съдържа гъвкав държач и висококачествена микрофибърна почистваща кърпа, която се фиксира на място чрез кука. Лампи, етажерки за книги, радиатори и шкафове могат да бъдат почистени от прах бързо и старателно – като същевременно се покрива по-голяма площ, отколкото е възможно с почистващи кърпички за същото време. При необходимост държачът може да се използва и със съответната телескопична дръжка, което разширява както обсега, така и потенциалните приложения на държача.

Спецификации

Технически данни

Програма ADVANCED
Материал PP / Алуминий / PET
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Температура на сушене (°C) 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,38
Тегло на опаковката (кг) 0,437
Размери (Д х Ш ) (мм) 60 x 55
Размери, с опаковката (мм) 60 x 55 x 15

Оборудване

  • LAMPO връзка
Комплект за почистване на прах, 60 cm

Видео

Сфера на приложение
  • Повърхност - сухо почистване
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