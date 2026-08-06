Благодарение на изключително гъвкавите материали, които могат да се огъват до 270°, преди всеки път да се върнат в първоначалната си форма, комплектът Duster Set 60 от Kärcher гарантира почистване на прах без усилия дори на труднодостъпни места. Комплектът съдържа гъвкав държач и висококачествена микрофибърна почистваща кърпа, която се фиксира на място чрез кука. Лампи, етажерки за книги, радиатори и шкафове могат да бъдат почистени от прах бързо и старателно – като същевременно се покрива по-голяма площ, отколкото е възможно с почистващи кърпички за същото време. При необходимост държачът може да се използва и със съответната телескопична дръжка, което разширява както обсега, така и потенциалните приложения на държача.