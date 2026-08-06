Моп от микрофибър Bendy and Bit
Микрофибърен моп, съвместим с държачи Bendy и Bit.
Моп за гъвкав държач за прах. Най-доброто решение за бързо и прецизно почистване на труднодостъпни повърхности, независимо от тяхната височина, дълбочина или наклон.
Спецификации
Технически данни
|Вид на замърсяването
|Свободна мръсотия
|Материал
|PET
|Температура на пране (°C)
|макс. 60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,077
|Тегло на опаковката (кг)
|0,091
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|600 x 90
|Размери, с опаковката (мм)
|600 x 90 x 20
Сфера на приложение
- Повърхност - сухо почистване