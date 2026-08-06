Моп от микрофибър Bendy and Bit

Микрофибърен моп, съвместим с държачи Bendy и Bit.

Моп за гъвкав държач за прах. Най-доброто решение за бързо и прецизно почистване на труднодостъпни повърхности, независимо от тяхната височина, дълбочина или наклон.

Спецификации

Технически данни

Вид на замърсяването Свободна мръсотия
Материал PET
Температура на пране (°C) макс. 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,077
Тегло на опаковката (кг) 0,091
Размери (Д х Ш ) (мм) 600 x 90
Размери, с опаковката (мм) 600 x 90 x 20
Моп от микрофибър Bendy and Bit
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Повърхност - сухо почистване