Алуминиева дръжка D2,3cmx140cm

Алуминиева дръжка с отвор и цветна ръкохватка, ø 23 mm.

Дръжка за TTS държачи. Идеална за висококачествено професионално почистване.

Спецификации

Технически данни

Материал Алуминий / PP
Вид дръжка Фиксирана
Дължина на дръжката (мм) 1400
Диаметър на дръжката (мм) 23
Количество (бр.) 1
Тегло на опаковката (кг) 0,228
Дължина (мм) 23
Размери, с опаковката (мм) 23 x 23 x 1400
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под - сухо почистване
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