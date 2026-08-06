Дръжка Ray
Дръжка с резервоар Ray, капацитет 500 ml.
Държач с дръжка и резервоар за почистване със спрей моп система. Идеален за обекти с труднодостъпни зони, например на височина или по стълби, за бързо и прецизно почистване на внезапни замърсявания или в комбинация с машинно почистване.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|Алуминий / PP / гума / POM
|Вид дръжка
|Фиксирана
|Дължина на дръжката (мм)
|1445
|Диаметър на дръжката (мм)
|23
|Обем на резервоара (мл)
|500
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на опаковката (кг)
|0,658
|Дължина (мм)
|145
|Размери, с опаковката (мм)
|145 x 90 x 1445
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване