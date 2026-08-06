Дръжка Ray

Дръжка с резервоар Ray, капацитет 500 ml.

Държач с дръжка и резервоар за почистване със спрей моп система. Идеален за обекти с труднодостъпни зони, например на височина или по стълби, за бързо и прецизно почистване на внезапни замърсявания или в комбинация с машинно почистване.

Спецификации

Технически данни

Материал Алуминий / PP / гума / POM
Вид дръжка Фиксирана
Дължина на дръжката (мм) 1445
Диаметър на дръжката (мм) 23
Обем на резервоара (мл) 500
Количество (бр.) 1
Тегло на опаковката (кг) 0,658
Дължина (мм) 145
Размери, с опаковката (мм) 145 x 90 x 1445
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
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