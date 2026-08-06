Свързващ конус Lampo D23
Свързващ конус за система Lampo за дръжки и удължители.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|PA / Стъклени влакна
|Диаметър на дръжката (мм)
|23
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на опаковката (кг)
|0,055
|Дължина (мм)
|180
|Размери, с опаковката (мм)
|180 x 30 x 30
Оборудване
- LAMPO връзка
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под - сухо почистване
- Повърхност - мокро почистване
- Повърхност - почистване на стъкло