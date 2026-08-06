Свързващ конус Lampo D23

Свързващ конус за система Lampo за дръжки и удължители.

Спецификации

Технически данни

Материал PA / Стъклени влакна
Диаметър на дръжката (мм) 23
Количество (бр.) 1
Тегло на опаковката (кг) 0,055
Дължина (мм) 180
Размери, с опаковката (мм) 180 x 30 x 30

Оборудване

  • LAMPO връзка
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под - сухо почистване
  • Повърхност - мокро почистване
  • Повърхност - почистване на стъкло
Аксесоари