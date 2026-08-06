Телескопична дръжка 97-184 cm

Телескопична алуминиева дръжка за употреба с всички държачи за моп и пластмасови пера за вода на Kärcher. Дръжката е с регулируема дължина от 97 до 184 cm.

Ергономичните пластмасови елементи и ниското тегло на телескопичната дръжка, изработена от неръждаем и издръжлив алуминий, позволяват по-продължителна работа без умора. Дължината на здравата дръжка може да се регулира между 97 и 184 сантиметра в зависимост от вашите нужди и конкретната задача за почистване. Подходяща за употреба с всички държачи за моп и пластмасови пера за вода на Kärcher.

Спецификации

Технически данни

Материал Алуминий / PP
Вид дръжка Телескопична
Дължина на дръжката (мм) 1840
Диаметър на дръжката (мм) 23
Количество (бр.) 1
Тегло на опаковката (кг) 0,432
Дължина (мм) 260
Размери, с опаковката (мм) 260 x 260 x 1840
Телескопична дръжка 97-184 cm

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Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
  • Под - сухо почистване
  • Повърхност - сухо почистване
  • Повърхност - мокро почистване
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