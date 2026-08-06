Ергономичните пластмасови елементи и ниското тегло на телескопичната дръжка, изработена от неръждаем и издръжлив алуминий, позволяват по-продължителна работа без умора. Дължината на здравата дръжка може да се регулира между 97 и 184 сантиметра в зависимост от вашите нужди и конкретната задача за почистване. Подходяща за употреба с всички държачи за моп и пластмасови пера за вода на Kärcher.