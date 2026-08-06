Здрава мини телескопична дръжка с отвор и ергономични, неплъзгащи се елементи, които, от една страна, прилягат много удобно в ръката, а от друга – предотвратяват подхлъзване при подпиране на дръжката на стена благодарение на оптимизираната гумена смес. Телескопичната дръжка, изработена от висококачествен алуминий, може да се разтяга между 56 и 93 cm, като вътрешният ѝ диаметър е 23 mm, а външният – 26 mm.