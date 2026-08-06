Телескопична дръжка мини 56-93 cm
Мини алуминиева телескопична дръжка от Kärcher. Дължина с възможност за удължаване от 56 cm до 93 cm. С практични гумени елементи за по-добър захват.
Здрава мини телескопична дръжка с отвор и ергономични, неплъзгащи се елементи, които, от една страна, прилягат много удобно в ръката, а от друга – предотвратяват подхлъзване при подпиране на дръжката на стена благодарение на оптимизираната гумена смес. Телескопичната дръжка, изработена от висококачествен алуминий, може да се разтяга между 56 и 93 cm, като вътрешният ѝ диаметър е 23 mm, а външният – 26 mm.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|Алуминий / PP
|Вид дръжка
|Телескопична
|Дължина на дръжката (мм)
|930
|Диаметър на дръжката (мм)
|23
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на опаковката (кг)
|0,295
|Дължина (мм)
|26
|Размери, с опаковката (мм)
|26 x 26 x 930
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване
- Повърхност - мокро почистване
- Повърхност - почистване на стъкло
- Повърхност - сухо почистване