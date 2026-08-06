Телескопична дръжка мини 56-93 cm

Мини алуминиева телескопична дръжка от Kärcher. Дължина с възможност за удължаване от 56 cm до 93 cm. С практични гумени елементи за по-добър захват.

Здрава мини телескопична дръжка с отвор и ергономични, неплъзгащи се елементи, които, от една страна, прилягат много удобно в ръката, а от друга – предотвратяват подхлъзване при подпиране на дръжката на стена благодарение на оптимизираната гумена смес. Телескопичната дръжка, изработена от висококачествен алуминий, може да се разтяга между 56 и 93 cm, като вътрешният ѝ диаметър е 23 mm, а външният – 26 mm.

Спецификации

Технически данни

Материал Алуминий / PP
Вид дръжка Телескопична
Дължина на дръжката (мм) 930
Диаметър на дръжката (мм) 23
Количество (бр.) 1
Тегло на опаковката (кг) 0,295
Дължина (мм) 26
Размери, с опаковката (мм) 26 x 26 x 930
Телескопична дръжка мини 56-93 cm
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
  • Повърхност - мокро почистване
  • Повърхност - почистване на стъкло
  • Повърхност - сухо почистване
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