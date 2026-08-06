Моп с джобове Soft Band за държач WDS, 40 cm
Моп с джобове и капаци, изработен от бял микрофибър със сини ленти за текстурирани подове. Джобовете, капаците и рамката са изработени от полиестер.
Система с плосък моп с джобове и капаци, подходяща за почистване с предварителна подготовка: в кофа, чрез система за напояване или със спрей моп система с вграден резервоар. Идеална за почистване на гладки или порести вътрешни подове със замърсявания, склонни към омазняване.
Спецификации
Технически данни
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|40
|Текстилна приставка
|Джобове / Капаци
|Материал
|80% PET / 20% PA
|Текстилен материал
|Микрофибър
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,117
|Тегло на опаковката (кг)
|0,134
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 / 150
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 150 x 15
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване