Моп с джобове Soft Band за държач WDS, 40 cm

Моп с джобове и капаци, изработен от бял микрофибър със сини ленти за текстурирани подове. Джобовете, капаците и рамката са изработени от полиестер.

Система с плосък моп с джобове и капаци, подходяща за почистване с предварителна подготовка: в кофа, чрез система за напояване или със спрей моп система с вграден резервоар. Идеална за почистване на гладки или порести вътрешни подове със замърсявания, склонни към омазняване.

Спецификации

Технически данни

Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Джобове / Капаци
Материал 80% PET / 20% PA
Текстилен материал Микрофибър
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,117
Тегло на опаковката (кг) 0,134
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 / 150
Размери, с опаковката (мм) 400 x 150 x 15
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване