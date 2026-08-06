Моп Ultrasafe с джобове, червен, 40 cm

Моп изработен от микрофибър, полипропилен и долен слой от полиестер, предназначен за противоплъзгащи подови настилки с класификация R10/11.

Система за плосък моп с джобове, подходяща за предварително подготвено почистване: в кофа, чрез система за напояване или със спрей моп система с вграден резервоар. Идеална за почистване на противоплъзгащи или порести подови настилки и за отстраняване на упорити замърсявания.

Спецификации

Технически данни

Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Джобове
Материал 50% PP / 40% PET / 10% PA
Текстилен материал Микрофибър
Температура на пране (°C) макс. 90
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,098
Тегло на опаковката (кг) 0,115
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 / 140
Размери, с опаковката (мм) 400 x 140 x 20
Моп Ultrasafe с джобове, червен, 40 cm
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване