Система за плосък моп с джобове, подходяща за предварително подготвено почистване: в кофа, чрез система за напояване или със спрей моп система с вграден резервоар. Идеална за почистване на противоплъзгащи или порести подови настилки и за отстраняване на упорити замърсявания.