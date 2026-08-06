Моп Ultrasafe с джобове, червен, 40 cm
Моп изработен от микрофибър, полипропилен и долен слой от полиестер, предназначен за противоплъзгащи подови настилки с класификация R10/11.
Система за плосък моп с джобове, подходяща за предварително подготвено почистване: в кофа, чрез система за напояване или със спрей моп система с вграден резервоар. Идеална за почистване на противоплъзгащи или порести подови настилки и за отстраняване на упорити замърсявания.
Спецификации
Технически данни
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|40
|Текстилна приставка
|Джобове
|Материал
|50% PP / 40% PET / 10% PA
|Текстилен материал
|Микрофибър
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,098
|Тегло на опаковката (кг)
|0,115
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 / 140
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 140 x 20
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване