Моп Uni Junior Soft Band, 35 cm
Бял микрофибърен плосък моп със зелени абразивни ленти за интензивно действие и основа от нетъкан текстил (TNT).
Плосък моп с микроклипсове, за употреба с кофа с преса Uni Bucket. Идеална за гладки вътрешни настилки или противоплъзгащи (безопасни) подове с мазни замърсявания.
Спецификации
Технически данни
|Тип на пода
|Твърди подове / Еластични подове
|Ниво на замърсяване
|Ниско до средно ниво
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|35
|Текстилна приставка
|Uni System
|Материал
|80% PET / 20% PA
|Текстилен материал
|Микрофибър
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,08
|Тегло на опаковката (кг)
|0,105
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|350 / 150
|Размери, с опаковката (мм)
|350 x 150 x 15
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване