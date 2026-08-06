Моп Uni Junior Soft Band, 35 cm

Бял микрофибърен плосък моп със зелени абразивни ленти за интензивно действие и основа от нетъкан текстил (TNT).

Плосък моп с микроклипсове, за употреба с кофа с преса Uni Bucket. Идеална за гладки вътрешни настилки или противоплъзгащи (безопасни) подове с мазни замърсявания.

Спецификации

Технически данни

Тип на пода Твърди подове / Еластични подове
Ниво на замърсяване Ниско до средно ниво
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 35
Текстилна приставка Uni System
Материал 80% PET / 20% PA
Текстилен материал Микрофибър
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,08
Тегло на опаковката (кг) 0,105
Размери (Д х Ш ) (мм) 350 / 150
Размери, с опаковката (мм) 350 x 150 x 15
Моп Uni Junior Soft Band, 35 cm
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване