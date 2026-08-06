Моп Uni System Soft Band, 40 cm
Бял микрофибърен плосък моп със сини ивици, интензивно действие, полиестерна основа.
Плосък моп с микроклипсове, за използване с ролкова, челюстна или плоска изстисквачка. Идеален за гладки или порести вътрешни подове с мазни замърсявания.
Спецификации
Технически данни
|Тип на пода
|Твърди подове / Еластични подове
|Ниво на замърсяване
|Ниско до средно ниво
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|40
|Текстилна приставка
|Uni System
|Материал
|80% PET / 20% PA
|Текстилен материал
|Микрофибър
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,106
|Тегло на опаковката (кг)
|0,124
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 / 150
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 150 x 15
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Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване