Моп Uni System Soft Band, 40 cm

Бял микрофибърен плосък моп със сини ивици, интензивно действие, полиестерна основа.

Плосък моп с микроклипсове, за използване с ролкова, челюстна или плоска изстисквачка. Идеален за гладки или порести вътрешни подове с мазни замърсявания.

Спецификации

Технически данни

Тип на пода Твърди подове / Еластични подове
Ниво на замърсяване Ниско до средно ниво
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Uni System
Материал 80% PET / 20% PA
Текстилен материал Микрофибър
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,106
Тегло на опаковката (кг) 0,124
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 / 150
Размери, с опаковката (мм) 400 x 150 x 15
Моп Uni System Soft Band, 40 cm

Видео

Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване