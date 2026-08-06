Моп Uni System Tris, 40 cm

Плосък моп от микрофибър, полиестер и памук, със затворени бримки и полиестерна основа.

Плосък моп с микроклипсове, за използване с ролкова, челюстна или плоска изстисквачка. Идеален за всякакви повърхности и видове замърсявания благодарение на комбинацията от 3 вида нишки: памук за висока абсорбираща способност, микрофибър за ефективно събиране на прах и полиестер за мазни замърсявания и ниско триене.

Спецификации

Технически данни

Тип на пода Твърди подове / Еластични подове
Ниво на замърсяване Ниско до средно ниво
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Uni System
Текстилен материал PET / Памук / Микрофибър
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,145
Тегло на опаковката (кг) 0,162
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 / 140
Размери, с опаковката (мм) 400 x 140 x 15
Моп Uni System Tris, 40 cm
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване