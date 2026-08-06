Плосък моп с микроклипсове, за използване с ролкова, челюстна или плоска изстисквачка. Идеален за всякакви повърхности и видове замърсявания благодарение на комбинацията от 3 вида нишки: памук за висока абсорбираща способност, микрофибър за ефективно събиране на прах и полиестер за мазни замърсявания и ниско триене.