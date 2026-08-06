Памучен моп Tuft с джобове, 40 cm
Памучен моп, 40 cm, с джобове за закрепване, примки и външни ресни. Подходящ за употреба с количка с две кофи или количка с една кофа с преса на Kärcher.
Съвместим с всички стандартни сгъваеми държачи със закрепване с джобове , мопът със своите примки и външни ресни, изработени от висококачествен памук, е проектиран за оптимално абсорбиране на течности – идеален за интензивно почистване на подове в зони с високи нива на замърсяване, като промишлени среди и неравни повърхности. Износоустойчивият и изключително издръжлив памучен моп съдържа и малко количество полиестер, за да направи влакната по-здрави и способни да запазват формата си; системата с втъкани примки позволява влакната да бъдат прикрепени директно към основата. В допълнение към това, двойният шев в точките с най-голямо натоварване осигурява възможно най-добра издръжливост – както по време на самото почистване, така и при пране на мопа. Докато примките на текстила във вътрешната зона на мопа отстраняват замърсяванията ефективно и старателно, двата реда с външни ресни отстраняват и свободните груби отпадъци в периферните зони. Препоръчваме използването на мопа с количка с две кофи или количка с една кофа с преса на Kärcher.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|STANDARD
|Тип на пода
|Твърди подове / Еластични подове
|Структура на пода
|Гладка и слабо структурирана
|Ниво на замърсяване
|Ниско до средно ниво
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|40
|Текстилна приставка
|Джобове
|Материал
|70% памук / 30% PET
|Текстилен материал
|Памук микс
|Тип производство
|PET - тъкан с пришити бримки
|Структура на текстила
|Усукани бримки
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Температура на сушене (°C)
|60
|Програми за пране¹⁾
|прибл. 250
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,16
|Тегло на опаковката (кг)
|0,178
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 / 140
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 140 x 10
¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Под - мокро почистване