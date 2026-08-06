Памучен моп Tuft с джобове, 40 cm

Памучен моп, 40 cm, с джобове за закрепване, примки и външни ресни. Подходящ за употреба с количка с две кофи или количка с една кофа с преса на Kärcher.

Съвместим с всички стандартни сгъваеми държачи със закрепване с джобове , мопът със своите примки и външни ресни, изработени от висококачествен памук, е проектиран за оптимално абсорбиране на течности – идеален за интензивно почистване на подове в зони с високи нива на замърсяване, като промишлени среди и неравни повърхности. Износоустойчивият и изключително издръжлив памучен моп съдържа и малко количество полиестер, за да направи влакната по-здрави и способни да запазват формата си; системата с втъкани примки позволява влакната да бъдат прикрепени директно към основата. В допълнение към това, двойният шев в точките с най-голямо натоварване осигурява възможно най-добра издръжливост – както по време на самото почистване, така и при пране на мопа. Докато примките на текстила във вътрешната зона на мопа отстраняват замърсяванията ефективно и старателно, двата реда с външни ресни отстраняват и свободните груби отпадъци в периферните зони. Препоръчваме използването на мопа с количка с две кофи или количка с една кофа с преса на Kärcher.

Спецификации

Технически данни

Програма STANDARD
Тип на пода Твърди подове / Еластични подове
Структура на пода Гладка и слабо структурирана
Ниво на замърсяване Ниско до средно ниво
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Джобове
Материал 70% памук / 30% PET
Текстилен материал Памук микс
Тип производство PET - тъкан с пришити бримки
Структура на текстила Усукани бримки
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Температура на сушене (°C) 60
Програми за пране¹⁾ прибл. 250
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,16
Тегло на опаковката (кг) 0,178
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 / 140
Размери, с опаковката (мм) 400 x 140 x 10

¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.

Памучен моп Tuft с джобове, 40 cm
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване