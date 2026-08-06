Съвместим с всички стандартни сгъваеми държачи със закрепване с джобове , мопът със своите примки и външни ресни, изработени от висококачествен памук, е проектиран за оптимално абсорбиране на течности – идеален за интензивно почистване на подове в зони с високи нива на замърсяване, като промишлени среди и неравни повърхности. Износоустойчивият и изключително издръжлив памучен моп съдържа и малко количество полиестер, за да направи влакната по-здрави и способни да запазват формата си; системата с втъкани примки позволява влакната да бъдат прикрепени директно към основата. В допълнение към това, двойният шев в точките с най-голямо натоварване осигурява възможно най-добра издръжливост – както по време на самото почистване, така и при пране на мопа. Докато примките на текстила във вътрешната зона на мопа отстраняват замърсяванията ефективно и старателно, двата реда с външни ресни отстраняват и свободните груби отпадъци в периферните зони. Препоръчваме използването на мопа с количка с две кофи или количка с една кофа с преса на Kärcher.