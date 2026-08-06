Памучен моп Tuft с джобове, 50 cm

Памучен моп със система от възли, затворени контури отвътре / отворени ресни отвън, с полиестерна основа.

Система с плосък моп с джобове, предназначена за използване чрез предварително накисване, накисване при необходимост със станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеална за всякакви повърхности и за прахообразни замърсявания, благодарение на високата способност на влакната да събират мръсотия.

Спецификации

Технически данни

Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 50
Текстилна приставка Джобове
Материал 70% памук / 30% PET
Текстилен материал Памук микс
Температура на пране (°C) макс. 95
Препоръка за пране (°C) 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,22
Тегло на опаковката (кг) 0,239
Размери (Д х Ш ) (мм) 500 / 160
Размери, с опаковката (мм) 500 x 160 x 15
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване