Система с плосък моп с джобове, предназначена за използване чрез предварително накисване, накисване при необходимост със станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеална за всякакви повърхности и за прахообразни замърсявания, благодарение на високата способност на влакната да събират мръсотия.