Памучен моп Tuft с джобове, 50 cm
Памучен моп със система от възли, затворени контури отвътре / отворени ресни отвън, с полиестерна основа.
Система с плосък моп с джобове, предназначена за използване чрез предварително накисване, накисване при необходимост със станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеална за всякакви повърхности и за прахообразни замърсявания, благодарение на високата способност на влакната да събират мръсотия.
Спецификации
Технически данни
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|50
|Текстилна приставка
|Джобове
|Материал
|70% памук / 30% PET
|Текстилен материал
|Памук микс
|Температура на пране (°C)
|макс. 95
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,22
|Тегло на опаковката (кг)
|0,239
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|500 / 160
|Размери, с опаковката (мм)
|500 x 160 x 15
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване