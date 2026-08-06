Система с плосък моп с джобове, подходяща за почистване с предварителна подготовка: в кофа, чрез система за напояване или със спрей моп система с вграден резервоар. Идеална за всякакви повърхности и замърсявания с твърди частици, благодарение на високата способност на влакната да събират мръсотия.