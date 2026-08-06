Памучен моп Uni System, 40 cm

Плосък памучен моп, със затворени бримки отвътре и отворени нишки отвън, с полиестерна основа.

Плосък моп с микроклипсове, за използване с ролкова, челюстна или плоска изстисквачка. Идеален за всякакви повърхности и за прахови частици благодарение на високата способност на нишката да улавя замърсяванията.

Спецификации

Технически данни

Тип на пода Твърди подове / Еластични подове
Ниво на замърсяване Ниско до средно ниво
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Uni System
Материал 70% памук / 30% PET
Текстилен материал Памук микс
Температура на пране (°C) макс. 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,164
Тегло на опаковката (кг) 0,182
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 / 140
Размери, с опаковката (мм) 400 x 140 x 20
Памучен моп Uni System, 40 cm
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване