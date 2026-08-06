"Кентъки" моп от микрофибър с резба, син, 200 g

Микрофибърен моп за мокро почистване с универсална резба.

Моп с ресни, с пластмасова резба. Идеален за почистване на остатъчни замърсявания, при които се изисква често изцеждане на мопа.

Спецификации

Технически данни

Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Материал 80% PET / 20% PA
Текстилен материал Микрофибър
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,2
Тегло на опаковката (кг) 0,244
Размери (Д х Ш ) (мм) 300 x 100
Размери, с опаковката (мм) 300 x 100 x 100
"Кентъки" моп от микрофибър с резба, син, 200 g
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване