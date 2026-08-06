Микрофибърен моп „Кентъки“ с щипка, син

Система с моп за използване с подвижен държач. Подходяща за вертикални или челюстни преси. Идеална за почистване на остатъчни замърсявания, при които се изисква често изцеждане на мопа.

Спецификации

Технически данни

Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Текстилна приставка Щипка за моп
Материал 80% PET / 20% PA
Текстилен материал Микрофибър
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,25
Тегло на опаковката (кг) 0,285
Размери (Д х Ш ) (мм) 300 x 100
Размери, с опаковката (мм) 300 x 100 x 100
Микрофибърен моп „Кентъки“ с щипка, син
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване