Микрофибърен моп „Кентъки“ с щипка, син
Система с моп за използване с подвижен държач. Подходяща за вертикални или челюстни преси. Идеална за почистване на остатъчни замърсявания, при които се изисква често изцеждане на мопа.
Спецификации
Технически данни
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Текстилна приставка
|Щипка за моп
|Материал
|80% PET / 20% PA
|Текстилен материал
|Микрофибър
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,25
|Тегло на опаковката (кг)
|0,285
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|300 x 100
|Размери, с опаковката (мм)
|300 x 100 x 100
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване