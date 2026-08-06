Памучен моп „Кентъки“ с резба, бял
Система с моп с пластмасова резба. Идеална за почистване на остатъчни замърсявания, при които се изисква често изцеждане на мопа.
Спецификации
Технически данни
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Материал
|100% памук
|Текстилен материал
|100% памук
|Температура на пране (°C)
|макс. 60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,28
|Тегло на опаковката (кг)
|0,297
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|300 x 100
|Размери, с опаковката (мм)
|300 x 100 x 100
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване