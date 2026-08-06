Памучен моп „Кентъки“ с резба, бял

Система с моп с пластмасова резба. Идеална за почистване на остатъчни замърсявания, при които се изисква често изцеждане на мопа.

Спецификации

Технически данни

Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Материал 100% памук
Текстилен материал 100% памук
Температура на пране (°C) макс. 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,28
Тегло на опаковката (кг) 0,297
Размери (Д х Ш ) (мм) 300 x 100
Размери, с опаковката (мм) 300 x 100 x 100
Памучен моп „Кентъки“ с резба, бял
Памучен моп „Кентъки“ с резба, бял
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване