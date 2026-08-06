Микрофибърен моп червен, с джобове, 40 cm

Плосък микрофибърен моп, силно абсорбиращ, с полиестерна основа.

Плосък моп с джобове, който може да се използва с предварително подготвяне, напоена при необходимост чрез станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеален за периодично миене на гладки повърхности.

Спецификации

Технически данни

Тип на пода Твърди подове
Ниво на замърсяване Ниско до средно ниво
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Джобове
Материал 85% PET / 15% PA
Текстилен материал Микрофибър
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,098
Тегло на опаковката (кг) 0,115
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 / 140
Размери, с опаковката (мм) 400 x 140 x 10
Микрофибърен моп червен, с джобове, 40 cm
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване