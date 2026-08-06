Микрофибърен моп червен, с джобове, 40 cm
Плосък микрофибърен моп, силно абсорбиращ, с полиестерна основа.
Плосък моп с джобове, който може да се използва с предварително подготвяне, напоена при необходимост чрез станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеален за периодично миене на гладки повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Тип на пода
|Твърди подове
|Ниво на замърсяване
|Ниско до средно ниво
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|40
|Текстилна приставка
|Джобове
|Материал
|85% PET / 15% PA
|Текстилен материал
|Микрофибър
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,098
|Тегло на опаковката (кг)
|0,115
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 / 140
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 140 x 10
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване