Моп Microriccio с джобове, зелен, 40 cm
Плосък моп от микрофибър със затворени бримки и полиестерна основа.
Система за почистване с мопове с джобове, която може да се използва с предварително подготвяне, напоена при необходимост чрез станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеална за всякакви повърхности и за твърди частици мръсотия благодарение на високата способност за събиране на замърсявания на влакната и микрофибъра.
Спецификации
Технически данни
|Тип на пода
|Твърди подове / Еластични подове
|Ниво на замърсяване
|Ниско до средно ниво
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|40
|Текстилна приставка
|Джобове
|Материал
|100% PET
|Текстилен материал
|Микрофибър
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,165
|Тегло на опаковката (кг)
|0,18
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 / 140
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 140 x 20
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване