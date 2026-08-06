Моп Microriccio с джобове, зелен, 40 cm

Плосък моп от микрофибър със затворени бримки и полиестерна основа.

Система за почистване с мопове с джобове, която може да се използва с предварително подготвяне, напоена при необходимост чрез станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеална за всякакви повърхности и за твърди частици мръсотия благодарение на високата способност за събиране на замърсявания на влакната и микрофибъра.

Спецификации

Технически данни

Тип на пода Твърди подове / Еластични подове
Ниво на замърсяване Ниско до средно ниво
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Джобове
Материал 100% PET
Текстилен материал Микрофибър
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,165
Тегло на опаковката (кг) 0,18
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 / 140
Размери, с опаковката (мм) 400 x 140 x 20
Моп Microriccio с джобове, зелен, 40 cm
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване