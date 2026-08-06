Система за почистване с мопове с джобове, която може да се използва с предварително подготвяне, напоена при необходимост чрез станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеална за всякакви повърхности и за твърди частици мръсотия благодарение на високата способност за събиране на замърсявания на влакната и микрофибъра.