Моп Tuft Tris с джобове, 40 cm

Моп за под от микрофибър, памук и полиестер, изтъкан чрез система с възли, с вътрешни затворени бримки и външни отрязани краища, полиестерна основа с джобове.

Система за почистване с мопове с джобове, която може да се използва с предварително подготвяне, напоена при необходимост чрез станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеална за всякакви повърхности и видове замърсявания благодарение на комбинацията от 3 вида влакна: памук за неговата абсорбираща способност, микрофибър за улавяне на мръсотията и полиестер за мазни замърсявания и ниско триене.

Спецификации

Технически данни

Тип на пода Твърди подове / Еластични подове
Ниво на замърсяване Ниско до средно ниво
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Джобове
Текстилен материал PET / Памук / Микрофибър
Температура на пране (°C) макс. 95
Препоръка за пране (°C) 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,17
Тегло на опаковката (кг) 0,188
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 / 140
Размери, с опаковката (мм) 400 x 140 x 10
Моп Tuft Tris с джобове, 40 cm
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване