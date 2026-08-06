Система за почистване с мопове с джобове, която може да се използва с предварително подготвяне, напоена при необходимост чрез станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеална за всякакви повърхности и видове замърсявания благодарение на комбинацията от 3 вида влакна: памук за неговата абсорбираща способност, микрофибър за улавяне на мръсотията и полиестер за мазни замърсявания и ниско триене.