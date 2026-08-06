Моп Tuft Tris с джобове, 40 cm
Моп за под от микрофибър, памук и полиестер, изтъкан чрез система с възли, с вътрешни затворени бримки и външни отрязани краища, полиестерна основа с джобове.
Система за почистване с мопове с джобове, която може да се използва с предварително подготвяне, напоена при необходимост чрез станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеална за всякакви повърхности и видове замърсявания благодарение на комбинацията от 3 вида влакна: памук за неговата абсорбираща способност, микрофибър за улавяне на мръсотията и полиестер за мазни замърсявания и ниско триене.
Спецификации
Технически данни
|Тип на пода
|Твърди подове / Еластични подове
|Ниво на замърсяване
|Ниско до средно ниво
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|40
|Текстилна приставка
|Джобове
|Текстилен материал
|PET / Памук / Микрофибър
|Температура на пране (°C)
|макс. 95
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,17
|Тегло на опаковката (кг)
|0,188
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 / 140
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 140 x 10
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване