Моп Microriccio, син, Uni System 40 cm
Микрофибърен плосък моп с усукани краища и полиестерна основа.
Система с плосък моп с микроклапи (Uni System), за използване с ролкова, челюстна или плоска изстисквачка. Идеална за всякакви повърхности и за замърсявания с частици благодарение на високата способност за събиране на замърсявания на конците и микрофибрите.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|ADVANCED
|Тип на пода
|Твърди подове / Еластични подове
|Структура на пода
|Гладка и слабо структурирана
|Ниво на замърсяване
|Ниско до средно ниво
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|40
|Текстилна приставка
|Uni System
|Материал
|100% PET
|Текстилен материал
|100% микрофибър
|Тип производство
|PET - тъкан с пришити бримки
|Структура на текстила
|Усукани бримки
|Температура на пране (°C)
|макс. 95
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,168
|Тегло на опаковката (кг)
|0,182
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|440 / 145
|Размери, с опаковката (мм)
|440 x 145
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване