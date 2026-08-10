Моп Microriccio, син, Uni System 40 cm

Микрофибърен плосък моп с усукани краища и полиестерна основа.

Система с плосък моп с микроклапи (Uni System), за използване с ролкова, челюстна или плоска изстисквачка. Идеална за всякакви повърхности и за замърсявания с частици благодарение на високата способност за събиране на замърсявания на конците и микрофибрите.

Спецификации

Технически данни

Програма ADVANCED
Тип на пода Твърди подове / Еластични подове
Структура на пода Гладка и слабо структурирана
Ниво на замърсяване Ниско до средно ниво
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Uni System
Материал 100% PET
Текстилен материал 100% микрофибър
Тип производство PET - тъкан с пришити бримки
Структура на текстила Усукани бримки
Температура на пране (°C) макс. 95
Препоръка за пране (°C) 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,168
Тегло на опаковката (кг) 0,182
Размери (Д х Ш ) (мм) 440 / 145
Размери, с опаковката (мм) 440 x 145
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване