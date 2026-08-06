Ultrasafe моп син, Uni, 40 cm
Плосък моп от микрофибър и полипропилен с полиестерна основа, предназначен за противоплъзгащи повърхности от клас R10/11.
Система за плосък моп с микро-езичета (Uni System), предназначена за използване с ролкова, челюстна или плоска преса. Идеална за миене на противоплъзгащи или порести повърхности, подходяща за отстраняване на дълбоко наслоени замърсявания.
Спецификации
Технически данни
|Тип на пода
|Твърди подове
|Ниво на замърсяване
|Високо
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|40
|Текстилна приставка
|Uni System
|Материал
|50% PP / 40% PET / 10% PA
|Текстилен материал
|Микрофибър
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,11
|Тегло на опаковката (кг)
|0,13
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 / 140
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 140 x 10
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване