Ultrasafe моп син, Uni, 40 cm

Плосък моп от микрофибър и полипропилен с полиестерна основа, предназначен за противоплъзгащи повърхности от клас R10/11.

Система за плосък моп с микро-езичета (Uni System), предназначена за използване с ролкова, челюстна или плоска преса. Идеална за миене на противоплъзгащи или порести повърхности, подходяща за отстраняване на дълбоко наслоени замърсявания.

Спецификации

Технически данни

Тип на пода Твърди подове
Ниво на замърсяване Високо
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Uni System
Материал 50% PP / 40% PET / 10% PA
Текстилен материал Микрофибър
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,11
Тегло на опаковката (кг) 0,13
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 / 140
Размери, с опаковката (мм) 400 x 140 x 10
Ultrasafe моп син, Uni, 40 cm
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване