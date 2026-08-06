Моп Microred със самозалепваща се лента, 40 cm
Плосък моп от микрофибър, силно абсорбиращ, със закрепване със самозалепваща се лента.
Плосък моп за система със закрепване със самозалепваща се лента, който може да се използва за работа по метода на предварителната подготовка, по метода с кофи или по спрей метода с дръжки с резервоар. Идеален за периодично измиване на гладки повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Тип на пода
|Твърди подове
|Ниво на замърсяване
|Ниско до средно ниво
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|40
|Текстилна приставка
|Самозалепваща се лента
|Материал
|85% PET / 15% PA
|Текстилен материал
|Микрофибър
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,074
|Тегло на опаковката (кг)
|0,08
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 / 120
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 120 x 15
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване