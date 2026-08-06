Моп Soft Band със самозалепваща се лента, 40 cm

Бял плосък моп от микрофибър със сини райета, с интензивно действие, за държач със самозалепващи се ленти и удароустойчив подсилен борд.

Система за почистване с мопове със самозалепваща се лента, която може да се използва с предварително подготвяне, напоена при необходимост чрез станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеална за гладки или порести вътрешни подове с мазни замърсявания.

Спецификации

Технически данни

Тип на пода Твърди подове / Еластични подове
Ниво на замърсяване Ниско до средно ниво
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Самозалепваща се лента
Материал 80% PET / 20% PA
Текстилен материал Микрофибър
Температура на пране (°C) макс. 95
Препоръка за пране (°C) 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,06
Тегло на опаковката (кг) 0,067
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 / 150
Размери, с опаковката (мм) 400 x 150 x 15
Моп Soft Band със самозалепваща се лента, 40 cm
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване