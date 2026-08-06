Моп Ultrasafe, червен със самозалепваща се лента, 40 cm
Плосък моп от микрофибър и полипропилен за неплъзгащи се повърхности R10/11, за държач със самозалепващи се ленти.
Система за почистване с мопове със самозалепваща се лента, която може да се използва с предварително подготвяне, напоена при необходимост чрез станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеална за миене на неплъзгащи се или порести повърхности, подходяща за отстраняване на упорити замърсявания.
Спецификации
Технически данни
|Тип на пода
|Твърди подове
|Ниво на замърсяване
|Високо
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|40
|Текстилна приставка
|Самозалепваща се лента
|Материал
|50% PP / 40% PET / 10% PA
|Текстилен материал
|Микрофибър
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,083
|Тегло на опаковката (кг)
|0,09
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 / 120
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 120 x 15
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване