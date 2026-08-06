Моп Ultrasafe, червен със самозалепваща се лента, 40 cm

Плосък моп от микрофибър и полипропилен за неплъзгащи се повърхности R10/11, за държач със самозалепващи се ленти.

Система за почистване с мопове със самозалепваща се лента, която може да се използва с предварително подготвяне, напоена при необходимост чрез станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеална за миене на неплъзгащи се или порести повърхности, подходяща за отстраняване на упорити замърсявания.

Спецификации

Технически данни

Тип на пода Твърди подове
Ниво на замърсяване Високо
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Самозалепваща се лента
Материал 50% PP / 40% PET / 10% PA
Текстилен материал Микрофибър
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,083
Тегло на опаковката (кг) 0,09
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 / 120
Размери, с опаковката (мм) 400 x 120 x 15
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване