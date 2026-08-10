Soft Band моп с подсилен ръб със самозалепваща лента, бял/син, 40 cm
Плосък микрофибърен моп на райета, със закрепване със самозалепваща лента и удароустойчив подсилен борд.
Система с плоски мопове с държач със самозалепваща лента, подходяща за използване като предварително подготвена, намокрена при нужда със станция за намокряне или с дръжки с вграден резервоар. Идеална за гладки или порести вътрешни подови настилки със средна степен на замърсяване.
Спецификации
Технически данни
|Тип на пода
|Твърди подове / Еластични подове
|Ниво на замърсяване
|Ниско до средно ниво
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|40
|Текстилна приставка
|Самозалепваща се лента
|Материал
|80% PET / 20% PA
|Текстилен материал
|Микрофибър
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,062
|Тегло на опаковката (кг)
|0,076
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|440 / 140
|Размери, с опаковката (мм)
|440 x 140 x 10
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване