Система с плоски мопове с държач със самозалепваща лента, подходяща за използване като предварително подготвена, намокрена при нужда със станция за намокряне или с дръжки с вграден резервоар. Идеална за гладки или порести вътрешни подови настилки със средна степен на замърсяване.