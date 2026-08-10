Soft Band моп с подсилен ръб със самозалепваща лента, бял/син, 40 cm

Плосък микрофибърен моп на райета, със закрепване със самозалепваща лента и удароустойчив подсилен борд.

Система с плоски мопове с държач със самозалепваща лента, подходяща за използване като предварително подготвена, намокрена при нужда със станция за намокряне или с дръжки с вграден резервоар. Идеална за гладки или порести вътрешни подови настилки със средна степен на замърсяване.

Спецификации

Технически данни

Тип на пода Твърди подове / Еластични подове
Ниво на замърсяване Ниско до средно ниво
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Самозалепваща се лента
Материал 80% PET / 20% PA
Текстилен материал Микрофибър
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,062
Тегло на опаковката (кг) 0,076
Размери (Д х Ш ) (мм) 440 / 140
Размери, с опаковката (мм) 440 x 140 x 10
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване