Гумено перо за вода, 75 cm

Гумено перо за вода на Kärcher, широко 75 cm, с черна двойна гумена лента, изработена от неопренова пяна.

Проектирано за употреба с всички дръжки с диаметър на отвора между 18 mm и 23 mm: гумено перо за вода с ширина 75 cm от Kärcher. Благодарение на своята двойна гумена лента, изработена от черна неопренова пяна, висококачественото перо е идеално за отстраняване на големи обеми вода и е много лесно за поддържане в чисто състояние.

Спецификации

Технически данни

Програма ADVANCED
Работна ширина (см) 75
Материал PP / Неопрен, експандиран
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,32
Тегло на опаковката (кг) 0,361
Размери (Д × Ш × В) (мм) 750 x 140 x 40
Размери, с опаковката (мм) 750 x 140 x 40
Гумено перо за вода, 75 cm
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
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