Проектирано за употреба с всички дръжки с диаметър на отвора между 18 mm и 23 mm: гумено перо за вода с ширина 75 cm от Kärcher. Благодарение на своята двойна гумена лента, изработена от черна неопренова пяна, висококачественото перо е идеално за отстраняване на големи обеми вода и е много лесно за поддържане в чисто състояние.