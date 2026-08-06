Гумено перо за вода, 75 cm
Гумено перо за вода на Kärcher, широко 75 cm, с черна двойна гумена лента, изработена от неопренова пяна.
Проектирано за употреба с всички дръжки с диаметър на отвора между 18 mm и 23 mm: гумено перо за вода с ширина 75 cm от Kärcher. Благодарение на своята двойна гумена лента, изработена от черна неопренова пяна, висококачественото перо е идеално за отстраняване на големи обеми вода и е много лесно за поддържане в чисто състояние.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|ADVANCED
|Работна ширина (см)
|75
|Материал
|PP / Неопрен, експандиран
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,32
|Тегло на опаковката (кг)
|0,361
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|750 x 140 x 40
|Размери, с опаковката (мм)
|750 x 140 x 40
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване