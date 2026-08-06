Кърпа Everly, червена, 40x40 cm, 5 бр.

Многофункционална ултрамикрофибърна кърпа, нетъкан текстил, здрава и силно попиваща.

Кърпа за ръчно почистване на повърхности. Идеална за всякакъв вид замърсявания и повърхности.

Спецификации

Технически данни

Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Материал 70% PE / 30% PA
Текстилен материал Микрофибър
Температура на пране (°C) макс. 95
Препоръка за пране (°C) 60
Програми за пране¹⁾ прибл. 300
Количество (бр.) 5
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг/г/м²) 0,118 / 130
Тегло на опаковката (кг) 0,131
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 x 400

¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.

Кърпа Everly, червена, 40x40 cm, 5 бр.
Сфера на приложение
  • Повърхност - мокро почистване