Кърпа Scalet, червена, 41,5x33,5 cm, 5 бр.

Многофункционална кърпа за гланцови повърхности с покритие против варовик и мазнини.

Кърпа за ръчно почистване на повърхности. Идеална за гладки повърхности. За стомана, хром, керамика.

Спецификации

Технически данни

Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Материал 68% PE / 12% PA / 20% PU
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Програми за пране¹⁾ прибл. 300
Количество (бр.) 5
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг/г/м²) 0,254 / 285
Тегло на опаковката (кг) 0,261
Размери (Д х Ш ) (мм) 380 x 380

¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.

Кърпа Scalet, червена, 41,5x33,5 cm, 5 бр.
Сфера на приложение
  • Повърхност - мокро почистване