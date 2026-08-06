Кърпа Scalet, синя, 41,5x33,5 cm, 5 бр.
Многофункционална кърпа за гланцови повърхности с покритие против варовик и мазнини.
Кърпа за ръчно почистване на повърхности. Идеална за гладки повърхности. За стомана, хром, керамика.
Спецификации
Технически данни
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Материал
|68% PE / 12% PA / 20% PU
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Програми за пране¹⁾
|прибл. 300
|Количество (бр.)
|5
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг/г/м²)
|0,205 / 285
|Тегло на опаковката (кг)
|0,212
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|380 x 380
¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.
Видео
Сфера на приложение
- Повърхност - мокро почистване