Технически данни

Употреба на текстила Текстил за многократна употреба Материал 68% PE / 12% PA / 20% PU Температура на пране (°C) макс. 90 Препоръка за пране (°C) 60 Програми за пране¹⁾ прибл. 300 Количество (бр.) 5 Тегло на продукта / Тегло на m² (кг/г/м²) 0,254 / 285 Тегло на опаковката (кг) 0,261 Размери (Д х Ш ) (мм) 380 x 380

¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.