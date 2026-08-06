Микрофибърна кърпа Allice BCS, синя, 40x40 cm, 5 броя
Текстилна многофункционална кърпа, изработена от антибактериален микрофибър, издръжлива и ефективна.
Кърпа за ръчно почистване на повърхности. Идеална за всякакви видове замърсявания и повърхности в обекти с висок риск от замърсяване.
Спецификации
Технически данни
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Материал
|80% PET / 20% PA
|Текстилен материал
|Микрофибър
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Програми за пране¹⁾
|прибл. 300
|Количество (бр.)
|5
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,28
|Тегло на опаковката (кг)
|1,22
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 x 400
¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.
Сфера на приложение
- Повърхност - мокро почистване