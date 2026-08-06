Микрофибърна кърпа Allice BCS, жълта, 40x40 cm, 5 броя

Текстилна многофункционална кърпа, изработена от антибактериален микрофибър, издръжлива и ефективна.

Кърпа за ръчно почистване на повърхности. Идеална за всякакви видове замърсявания и повърхности в обекти с висок риск от замърсяване.

Спецификации

Технически данни

Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Материал 80% PET / 20% PA
Текстилен материал Микрофибър
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Програми за пране¹⁾ прибл. 300
Количество (бр.) 5
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,28
Тегло на опаковката (кг) 1,22
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 x 400

¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.

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Сфера на приложение
  • Повърхност - мокро почистване