Микрофибърната кърпа Kärcher Allice Eco съчетава устойчивост с висока почистваща производителност и е сертифицирана с екомаркировката на ЕС (EU Ecolabel). Този етикет гарантира екологосъобразно производство с контролирани емисии и ограничена употреба на вредни вещества. В допълнение е осигурено спазването на справедливи условия на труд. Кърпата е специално разработена за професионално ръчно почистване на повърхности. Тя е здрава, издръжлива и подходяща за голямо разнообразие от видове замърсявания и повърхности. Дори след множество цикли на пране, тя запазва своята форма и цвят, което удължава експлоатационния ѝ живот и намалява разходите.