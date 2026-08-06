Микрофибърна кърпа Allice Eco, червена, 40x40 cm, 5 бр.

Червената кърпа Allice Eco (40 × 40 cm, 5 бр.) е високопроизводителна микрофибърна кърпа за многократна употреба, сертифицирана с екомаркировката на ЕС (EU Ecolabel).

Микрофибърната кърпа Kärcher Allice Eco съчетава устойчивост с висока почистваща производителност и е сертифицирана с екомаркировката на ЕС (EU Ecolabel). Този етикет гарантира екологосъобразно производство с контролирани емисии и ограничена употреба на вредни вещества. В допълнение е осигурено спазването на справедливи условия на труд. Кърпата е специално разработена за професионално ръчно почистване на повърхности. Тя е здрава, издръжлива и подходяща за голямо разнообразие от видове замърсявания и повърхности. Дори след множество цикли на пране, тя запазва своята форма и цвят, което удължава експлоатационния ѝ живот и намалява разходите.

Спецификации

Технически данни

Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Материал 80% PET / 20% PA
Текстилен материал Микрофибър
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Програми за пране¹⁾ прибл. 300
Количество (бр.) 5
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг/г/м²) 0,211 / 250
Тегло на опаковката (кг) 0,221
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 x 400

¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.

Микрофибърна кърпа Allice Eco, червена, 40x40 cm, 5 бр.
Сфера на приложение
  • Повърхност - мокро почистване