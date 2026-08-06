Микрофибърна кърпа Allice Light, зелена, 38x38 cm, 20 бр.

Издръжлива и практична микрофибърна кърпа.

Кърпа за ръчно почистване на повърхности. Идеална за всякакви видове замърсявания и повърхности.

Спецификации

Технически данни

Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Материал 80% PET / 20% PA
Текстилен материал Микрофибър
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Програми за пране¹⁾ прибл. 300
Количество (бр.) 20
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,597
Тегло на опаковката (кг) 0,68
Размери (Д х Ш ) (мм) 380 x 380

¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.

Сфера на приложение
  • Повърхност - мокро почистване