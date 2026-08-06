Технически данни

Употреба на текстила Текстил за многократна употреба Материал 80% PET / 20% PA Текстилен материал Микрофибър Температура на пране (°C) макс. 90 Препоръка за пране (°C) 60 Програми за пране¹⁾ прибл. 300 Количество (бр.) 20 Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,597 Тегло на опаковката (кг) 0,68 Размери (Д х Ш ) (мм) 380 x 380

¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.