Многофункционална кърпа Velma, червена, 38x40 cm, 20 броя

Термосвързан нетъкан текстил, многофункционална кърпа, идеална за почистване на прах.

Кърпа за ръчно почистване на повърхности. Подходяща за всякакъв вид замърсявания и повърхности.

Спецификации

Технически данни

Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Материал 70% вискоза / 20% PP / 10% PE
Температура на пране (°C) макс. 60
Програми за пране¹⁾ прибл. 250
Количество (бр.) 20
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг) 0,36
Тегло на опаковката (кг) 0,417
Размери (Д х Ш ) (мм) 380 x 400

¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.

Сфера на приложение
  • Повърхност - мокро почистване