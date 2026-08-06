Многофункционална кърпа Velma, жълта, 38x40 cm, 20 броя
Термосвързан нетъкан текстил, многофункционална кърпа, идеална за почистване на прах.
Кърпа за ръчно почистване на повърхности. Подходяща за всякакъв вид замърсявания и повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Материал
|70% вискоза / 20% PP / 10% PE
|Температура на пране (°C)
|макс. 60
|Програми за пране¹⁾
|прибл. 250
|Количество (бр.)
|20
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг/г/м²)
|0,22 / 130
|Тегло на опаковката (кг)
|0,277
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|380 x 400
¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.
Сфера на приложение
- Повърхност - мокро почистване