Микрофибърен моп с къси влакна, син, 30 cm

Микрофибърен плосък моп, силно абсорбиращ, със система за закрепване със самозалепваща се лента.

Система с плосък моп с рамка със самозалепваща се лента, предназначена за използване чрез предварително накисване, накисване при необходимост със станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеална за периодично измиване на гладки повърхности.

Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,05
Тегло на опаковката (кг) 0,058
Размери (Д х Ш ) (мм) 320 x 125
Размери, с опаковката (мм) 320 x 125 x 15

¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.

Сфера на приложение
  • Повърхност - мокро почистване
  • Под - мокро почистване