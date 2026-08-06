Микрофибърен моп с къси влакна, син, 30 cm
Микрофибърен плосък моп, силно абсорбиращ, със система за закрепване със самозалепваща се лента.
Система с плосък моп с рамка със самозалепваща се лента, предназначена за използване чрез предварително накисване, накисване при необходимост със станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеална за периодично измиване на гладки повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,05
|Тегло на опаковката (кг)
|0,058
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|320 x 125
|Размери, с опаковката (мм)
|320 x 125 x 15
¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.
Сфера на приложение
- Повърхност - мокро почистване
- Под - мокро почистване